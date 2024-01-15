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Экс-тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат возглавил сборную Кюрасао

Экс-тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат возглавил сборную Кюрасао
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Бывший тренер «Зенита», ПСВ, «Фенербахче», «Рейнджерс», «Боруссии» Мёнхенгладбах и сборных Нидерландов и России Дик Адвокат возглавил национальную команду Кюрасао.

Адвокату 76 лет. Нидерландский специалист за время работы с «Зенитом» помог сине-бело-голубым стать чемпионами России, выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА. Вместе с ПСВ Адвокат становился чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка страны. «Рейнджерс» Адвокат дважды приводил к чемпионству. Последним местом работы 76-летнего тренера был «АДО Ден Хааг». Отметим, что несколько раз Дик заявлял о завершении тренерской карьеры.

Сборную Кюрасао в своё время тренировал также Гус Хиддинк. Он занимал должность главного тренера этой национальной команды в период с 2020 по 2021 год.

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