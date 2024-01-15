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«Нужно больше времени». Итальянский журналист оценил игру Миранчука за «Аталанту»

«Нужно больше времени». Итальянский журналист оценил игру Миранчука за «Аталанту»
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Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки оценил игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Напомним, Миранчук вышел в стартовом составе своей команды в трёх последних матчах клуба.

«Да, Миранчук играет в последних матчах и выглядит неплохо. Но помните, что атака «Аталанты» сейчас не в оптимальном состоянии. Освободилось одно место впереди, потому что Адемола Лукман уехал на Кубок Африки. Это главный форвард команды. Скамакка не показывает свою лучшую игру. Миранчук выдвинут вперёд с Де Кетеларе, но нужно больше времени, чтобы говорить о его эффективности», — приводит слова Франки Legalbet.

Напомним, Алексей Миранчук провёл 16 матчей за итальянскую «Аталанту» во всех турнирах в текущем сезоне, в которых забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 2020 году.

В данный момент «Аталанта» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А, на счету команды из Бергамо 30 очков после 19 матчей чемпионата. Сегодня, 15 января, «Аталанта» сыграет с «Фрозиноне», начало игры — в 22:45 по московскому времени.

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