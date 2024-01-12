Тренер итальянского «Виртус Купелло»: в кубковой игре с «Миланом» Миранчук был лучший

Главный тренер «Виртус Купелло» Ильяс Зейтуллаев оценил игру полузащитника сборной России и «Аталанты» Алексея Миранчука в матче Кубка Италии с «Миланом». Специалист заявил о том, что в игре с «россонери» Миранчук был лучшим игроком на поле. При этом Зейтуллаев считает, что российский хавбек способен выступать ещё лучше.

«В кубковой игре с «Миланом» он был лучший: много бегал, создавал опасные моменты, заработал пенальти. В этом матче показал отличную самоотдачу, но он способен играть ещё лучше. Миранчук сейчас на виду, интерес к нему вырос. Это может послужить для него дополнительной мотивацией. Любой футболист, человек, когда чувствует доверие, показывает отличные результаты», — приводит слова Зейтуллаева Legalbet.

В матче четвертьфинальной стадии Кубка Италии по футболу «Аталанта» одержала победу над «Миланом» со счётом 2:1. Полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе команды из Бергамо. Он поучаствовал в обеих голевыех атаках своей команды. Отметим, что в трёх последних матчах российский футболист записал на свой счёт один забитый мяч и две голевые передачи.

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