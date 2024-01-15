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Тренер «Брентфорда»: хочу, чтобы Тони остался в команде

Тренер «Брентфорда»: хочу, чтобы Тони остался в команде
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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высказался о возможном уходе из команды английского нападающего Айвана Тони.

«Очевидно, что я не хочу отпускать Айвана. Я намерен удержать его в команде как можно дольше. Но на данный момент мы сосредоточены на его подготовке к матчу с «Ноттингем Форест», — приводит слова Франка журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в мае прошлого года Тони был отстранён от футбола на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает во вторник, 16 января.

В прошлом сезоне Тони провёл 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее стало известно, что «Челси» переключил фокус с Тони на звёздного нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема.

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