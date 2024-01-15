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Станислав Черчесов: сказал отцу Севикяна, что всегда готов дать совет по «Ференцварошу»

Станислав Черчесов: сказал отцу Севикяна, что всегда готов дать совет по «Ференцварошу»
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Бывший главный тренер «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов рассказал, что всегда готов дать совет полузащитнику «Пари Нижний Новгород» Эдгару Севикяну, который в скором времени должен перейти в венгерский клуб.

«Когда я был на матче в честь Цымбаларя, после праздничного ужина познакомился с отцом Севикяна. Он ко мне подошёл, мы тепло пообщались. Я ему тогда сказал, что, если ему будет нужна какая-то информация по «Ференцварошу», я всегда готов помочь и дать совет. Но пока они со мной не связывались», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что Эдгар Севикян в ближайшие дни пройдёт медицинское обследование в венгерском «Ференцвароше».

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