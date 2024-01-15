Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Алжир — Ангола. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алжир — Ангола: Марез, Беннасер и Фегули — в стартовом составе алжирцев

Алжир — Ангола: Марез, Беннасер и Фегули — в стартовом составе алжирцев
Аудио-версия:
Комментарии

В понедельник, 15 января, на стадионе «Стад де ла Паис» в Буаке (Кот-д'Ивуар) состоится матч группового раунда Кубка африканских наций, в котором сразятся сборные Алжира и Анголы. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с сенегальцем Иссой Си. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Матч в прямом эфире покажет Okko. Стали известны стартовые составы команд.

Кубок африканских наций . Группа D. 1-й тур
15 января 2024, понедельник. 23:00 МСК
Алжир
Не начался
Ангола
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Составы команд:

Алжир: Мандреа, Аталь, Бенсебаини, Манди, Аит-Нури, Бенталеб, Беннасер, Фегули, Шаиби, Марез, Слимани.

Ангола: Сиприано да Круз, Аугусту, Гаспар, Буату, Ту Карнейру, Лувумбу, Фреди, Шоу, Келиану, Милсон, Мабулулу.

В последний раз сегодняшние соперники встречались 14 лет назад. Тогда команды также сражались в рамках группового раунда Кубка африканских наций. Матч завершился безголевой ничьей.

Наивысшим достижением Алжира на Кубке Африки является чемпионство. «Лисам пустыни» удавалось выиграть первенство континента в 2019 году. Ангола, в свою очередь, дважды выходила в 1/4 финала турнира (в 2008 и 2010 годах).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android