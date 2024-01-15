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Макелеле: будет прекрасно, если Месси выиграет приз «Лучший игрок» от ФИФА

Макелеле: будет прекрасно, если Месси выиграет приз «Лучший игрок» от ФИФА
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Экс-полузащитник «Челси», «Реала» и сборной Франции Клод Макелеле высказался о премии «Лучший игрок» – 2023 от ФИФА.

«Я думаю, Месси заслуживает этой награды… Вообще, все три кандидата заслуживают её, но для Месси выиграть подобный приз в последний раз и завершить карьеру с этой наградой было бы прекрасно», — приводит слова Макелеле Barca Universal.

Напомним, церемония награждения ФИФА The Best началась в понедельник, 15 января, в 22:30 по московскому времени. Мероприятие проходит в Лондоне. На церемонии объявят победителей в пяти номинациях: лучший футболист, лучшая футболистка, лучший вратарь, лучший тренер и лучший гол. Ранее появилась инсайдерская информация, что Месси не получит приз от ФИФА.

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