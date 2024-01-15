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Гвардиола: Месси и Мбаппе, как и Холанд, заслуживают награды «Лучший игрок»

Гвардиола: Месси и Мбаппе, как и Холанд, заслуживают награды «Лучший игрок»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о премии «Лучший игрок-2023» от ФИФА. Испанский специалист предположил, что все претенденты достойны победы в данной номинации.

«Месси, Холанд и Мбаппе — все, кто в списке претендентом, заслуживают победы в премии. Если кто-то из футболистов оказался здесь, то это только потому, что он совершил великие дела», — приводит слова Гвардиолы Goleada Euro.

Напомним, церемония награждения ФИФА The Best началась в понедельник, 15 января, в 22:30 по московскому времени. Мероприятие проходит в Лондоне. На церемонии объявят победителей в пяти номинациях: лучший футболист, лучшая футболистка, лучший вратарь, лучший тренер и лучший гол.

Ранее появилась инсайдерская информация, что Месси не получит приз от ФИФА.

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