Гвардиола: Месси и Мбаппе, как и Холанд, заслуживают награды «Лучший игрок»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о премии «Лучший игрок-2023» от ФИФА. Испанский специалист предположил, что все претенденты достойны победы в данной номинации.

«Месси, Холанд и Мбаппе — все, кто в списке претендентом, заслуживают победы в премии. Если кто-то из футболистов оказался здесь, то это только потому, что он совершил великие дела», — приводит слова Гвардиолы Goleada Euro.

Напомним, церемония награждения ФИФА The Best началась в понедельник, 15 января, в 22:30 по московскому времени. Мероприятие проходит в Лондоне. На церемонии объявят победителей в пяти номинациях: лучший футболист, лучшая футболистка, лучший вратарь, лучший тренер и лучший гол.

Ранее появилась инсайдерская информация, что Месси не получит приз от ФИФА.