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Эдерсон стал лучшим вратарём 2023 года по версии ФИФА

Эдерсон стал лучшим вратарём 2023 года по версии ФИФА
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Голкипер английского «Манчестер Сити» Эдерсон стал лучшим вратарём 2023 года по версии ФИФА на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2023.

Кроме бразильского футболиста, в тройку претендентов на звание лучшего вратаря попали Тибо Куртуа («Реал» Мадрид, Бельгия) и Яссин Боно («Севилья», «Аль-Хиляль», Марокко).

Эдерсон в нынешнем сезоне принял участие в 26 матчах за «Манчестер Сити», в которых пропустил 24 мяча и девять встреч сыграл «на ноль». В составе «горожан» в 2023 году выиграл Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

Бразильский голкипер является воспитанником «Сан-Паулу» и «Бенфики». Затем поиграл за португальские «Рибейрао» и «Риу Аве», а потом вернулся в «Бенфику». Летом 2017 года перебрался в «Манчестер Сити», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 40 млн.

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