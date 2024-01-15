Эдерсон стал лучшим вратарём 2023 года по версии ФИФА

Голкипер английского «Манчестер Сити» Эдерсон стал лучшим вратарём 2023 года по версии ФИФА на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2023.

Кроме бразильского футболиста, в тройку претендентов на звание лучшего вратаря попали Тибо Куртуа («Реал» Мадрид, Бельгия) и Яссин Боно («Севилья», «Аль-Хиляль», Марокко).

Эдерсон в нынешнем сезоне принял участие в 26 матчах за «Манчестер Сити», в которых пропустил 24 мяча и девять встреч сыграл «на ноль». В составе «горожан» в 2023 году выиграл Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

Бразильский голкипер является воспитанником «Сан-Паулу» и «Бенфики». Затем поиграл за португальские «Рибейрао» и «Риу Аве», а потом вернулся в «Бенфику». Летом 2017 года перебрался в «Манчестер Сити», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 40 млн.