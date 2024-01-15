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Кто получит премию игрока года ФИФА: прямая онлайн-трансляция церемонии — претенденты, 15 января 2023, где смотреть

Месси, Холанд, Мбаппе или кто-то другой? ФИФА выбирает лучшего игрока года! LIVE
«Чемпионат»
Лучший игрок года по версии ФИФА
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В номинантах — экс-футболист РПЛ.

Сегодня, 15 января, состоится церемония вручения награды The Best Men’s Player – лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА. «Чемпионат» проведёт лайв мероприятия.

В число претендентов вошли 12 человек:

  • Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);
  • Марсело Брозович («Интер»/«Аль-Наср»);
  • Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»);
  • Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона»);
  • Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
  • Родри («Манчестер Сити»);
  • Хвича Кварацхелия («Наполи»);
  • Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
  • Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»);
  • Виктор Осимхен («Наполи»);
  • Деклан Райс («Вест Хэм»/«Арсенал»);
  • Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Действующим обладателем премии является Лионель Месси. Победителя определят по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров сборных.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

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