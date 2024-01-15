Месси, Холанд, Мбаппе или кто-то другой? ФИФА выбирает лучшего игрока года! LIVE

Сегодня, 15 января, состоится церемония вручения награды The Best Men’s Player – лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА. «Чемпионат» проведёт лайв мероприятия.

В число претендентов вошли 12 человек:

Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);

Марсело Брозович («Интер»/«Аль-Наср»);

Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»);

Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона»);

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

Родри («Манчестер Сити»);

Хвича Кварацхелия («Наполи»);

Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»);

Виктор Осимхен («Наполи»);

Деклан Райс («Вест Хэм»/«Арсенал»);

Бернарду Силва («Манчестер Сити»).

Действующим обладателем премии является Лионель Месси. Победителя определят по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров сборных.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.