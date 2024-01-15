Месси, Холанд, Мбаппе или кто-то другой? ФИФА выбирает лучшего игрока года! LIVE
В номинантах — экс-футболист РПЛ.
Сегодня, 15 января, состоится церемония вручения награды The Best Men’s Player – лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА. «Чемпионат» проведёт лайв мероприятия.
В число претендентов вошли 12 человек:
- Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);
- Марсело Брозович («Интер»/«Аль-Наср»);
- Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»);
- Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона»);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- Родри («Манчестер Сити»);
- Хвича Кварацхелия («Наполи»);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
- Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»);
- Виктор Осимхен («Наполи»);
- Деклан Райс («Вест Хэм»/«Арсенал»);
- Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
Действующим обладателем премии является Лионель Месси. Победителя определят по итогам голосования среди болельщиков, журналистов, капитанов и тренеров сборных.
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Комментарии