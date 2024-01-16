Джикия выбрал Кварацхелию лучшим игроком года на премии ФИФА, капитан Грузии — нет

Стали известны результаты голосования защитника московского «Спартака Георгия Джикии и капитана сборной Грузии Гурама Кашии.

Джикия поставил на первое место грузинского игрока «Наполи» Хвичу Кварацхелию, на второе – футболиста «Интер Майами» Лионеля Мессии и на третье – полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне. Кашия же первым игроком выбрал Месси, на второе поставил Мбаппе, а тройку капитана национальной команды Грузии замкнул Кварацхелия.

Напомним, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил приз лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА.

При этом Лионель Месси не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. В итоге аргентинца пришлось признать лучшим без его непосредственного присутствия в зале. Стоит отметить, что ранее уже сообщалось, что аргентинский нападающий «Интер Майами Лионель Месси пропустит церемонию награждения The Best FIFA Football Awards 2023 из-за проигрыша в номинации лучший игрок года по версии ФИФА нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

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