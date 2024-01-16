Стало известно, как проголосовал Салах в номинации на лучшего игрока 2023 года

СМИ стало известно, как проголосовал нападающий «Ливерпуля» и национальной команды Египта Мохамед Салах в номинации на лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА.

На первое место Салах поставил аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. На второе место он поставил полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне. Третье место египетский футболист отдал норвежскому нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

Напомним, победу в номинации одержал Месси. При этом Лионель не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. 36-летнего аргентинского нападающего признали лучшим без его непосредственного присутствия в зале.

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