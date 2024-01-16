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«Они могут быть лучше «Арсенала» и «Ливерпуля». Гарри Невилл — об игре «Тоттенхэма»

«Они могут быть лучше «Арсенала» и «Ливерпуля». Гарри Невилл — об игре «Тоттенхэма»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл высказался о перспективах «Тоттенхэма» во второй половине сезона-2023/2024.

«Если они будут поддерживать своих игроков в форме, то наверняка попадут в четвёрку лучших. Я искренне считаю, что в этом сезоне они могут быть лучше «Арсенала» и «Ливерпуля», — приводит слова Невилла официальный аккаунт английский Премьер-лиги в соцсети Х (ранее Twitter).

После 21 тура «Тоттенхэм» занимает пятое место в АПЛ с 40 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (45 очков). «Арсенал» расположился на четвёртой строчке (40 очков).

Сейчас в составе Тоттенхэма» семь травмированных игроков: вратарь — Элфи Уайтмен; защитник – Бен Дэвис; полузащитники – Иван Перишич, Джеймс Мэддисон, Джовани Ло Чельсо, Сон Хын Мин, Манор Соломон; нападающий — Алехо Велис.

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