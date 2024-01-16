Стали известны результаты голосования Мораты в номинации на лучшего игрока 2023 года

Стало известно, как проголосовал нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората в номинации на лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА.

На первое место испанский нападающий поставил соотечественника и полузащитника «Манчестер Сити» Родриго Эрнандеса. На втором месте по версии Мораты находится нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. На третье место Мората определил форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Напомним, по итогам минувшего года лучшим игроком был признан Месси. При этом аргентинец не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. Ранее Месси также выиграл «Золотой мяч», который стал для него восьмым в карьере.

Второе место в общем голосовании на лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, третье место занял Мбаппе.