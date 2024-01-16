Стало известно, как проголосовал Вирджил ван Дейк в номинации на лучшего игрока 2023 года

Стало известно, как проголосовал капитан «Ливерпуля» и национальной команды Нидерландов Вирджил ван Дейк в номинации на лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА.

На первое место нидерландский защитник поставил аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. На второе место он определил норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Третье место ван Дейк отдал бельгийскому полузащитник «Манчестер Сити» Кевину Де Брёйне.

Напомним, победу в номинации одержал Месси. При этом Лионель не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. 36-летнего аргентинского нападающего признали лучшим без его непосредственного присутствия в зале. Отметим, что в 2023-м Месси также выиграл «Золотой мяч», который стал для него восьмым в карьере.