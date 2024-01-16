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Юрий Сёмин: Месси закономерно признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Юрий Сёмин: Месси закономерно признан лучшим игроком года по версии ФИФА
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Известный российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал победу нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси в номинации лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА.

«Голосование идёт в большей степени профессиональными людьми, которые близки к футболу. Думаю, сроки проведения чемпионата мира учитывались в 2023 году, потому Месси признан лучшим. Я считаю, что всё закономерно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, по итогам голосования за лучшего игрока 2023 года аргентинец набрал одинаковое количество очков с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, но получил награду благодаря большему количеству голосов капитанов национальных команд.

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