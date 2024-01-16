Игонин — о трансферах «Зенита»: никак не могу прогнозировать победу в чемпионате

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин считает, что не стоит прогнозировать победу сине-бело-голубых в нынешнем сезоне чемпионата России только на фоне насыщенной зимней трансферной кампании.

«После трансферной кампании у «Зенита» нет других вариантов, кроме как брать золотые медали? Почему? Потому что потрачены деньги? Я, допустим, не могу оценить этих игроков и не буду говорить о них ничего. А что я о них знаю? Я могу процитировать только хвалебные статьи, которых полным-полно сейчас. Как я могу прогнозировать победу «Зенита» в чемпионате? Да никак», — сказал Алексей Игонин в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв в сезоне, занимая второе место в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые становились чемпионом РПЛ в пяти последних сезонах подряд.