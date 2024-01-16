Sport Bild: «Боруссия» не планирует продлевать контракт с 34-летним Ройсом

Руководство дортмундской «Боруссии» сомневается в целесообразности пролонгации трудового соглашения с 34-летним полузащитником Марко Ройсом, срок действия которого истекает грядущим летом. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации источника, крайне маловероятным является то, что «шмели» продлят контракт с Ройсом по окончании нынешнего сезона. Однако подчёркивается, что немецкий футболист может продолжить карьеру в другом клубе Бундеслиги, чьё название не раскрывается.

Напомним, Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. За этот период он принял участие в 410 матчах во всех турнирах, в которых отметился 167 голами и 124 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.