Скалони останется на посту главного тренера сборной Аргентины — журналист Эдул

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, ранее выразивший сомнения в том, что он продолжит возглавлять «альбиселесте», принял решение остаться на этом посту и руководить командой во время грядущего Кубка Южной Америки, который состоится летом. Об этом сообщает журналист Гастон Эдул.

По информации источника, на днях Скалони провёл ещё одну встречу с главой Футбольной ассоциации Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа, которая прошла в положительном ключе. С высокой вероятностью кто-либо из официальных лиц AFA объявит о решении Скалони продолжить тренировать аргентинскую национальную команду в течение текущей недели.

Напомним, Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году. В 2021-м под его руководством «альбиселесте» выиграла Кубок Америки. В 2022 году сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу.

Кубок Америки — 2024 будет проходить с 20 июня по 14 июля.