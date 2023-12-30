Лионель Скалони стал лучшим тренером сборных в 2023 году по версии IFFHS

Лионель Скалони, который возглавляет сборную Аргентины, стал лучшим главным тренером сборных в 2023 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В топ-10 лучших главных тренеров сборных входят:

Лионель Скалони, Аргентина (185 очков);

Дидье Дешам, Франция (112);

Роберто Мартинес, Португалия (61);

Луис де ла Фуэнте, Испания (56);

Марсело Бьелса, Уругвай (43);

Хадзимэ Мориясу, Япония (20);

Гарет Саутгейт, Англия (19);

Силвиньо, Албания (16);

Валид Реграги, Марокко (15);

Стив Кларк, Шотландия (7).

В 2023 году сборная Аргентины сыграла четыре товарищеских матча, в которых во всех победила. При этом национальная команда приняла участие в шести матчах отбора на чемпионат мира 2026 года, в которых одержала победы в пяти играх.