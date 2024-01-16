«Краснодар» предложил € 8 млн за нападающего «Црвены Звезды» Букари – Mondo

«Краснодар» предложил € 8 млн за нападающего сербской «Црвены Звезды» Османа Букари, сообщает Mondo.

По информации источника, «Црвену Звезду» устраивает предложение «Краснодара», однако сербский клуб ещё не ответил «да», так как Букари выступает на Кубке африканских наций в сборной Ганы, где может поднять свою рыночную стоимость. Также «Бешикташ» совершил предложение по игроку, но турецкий клуб предложил меньше, чем «быки».

В нынешнем сезоне 25-летний Букари сыграл 16 матчей в сербской Суперлиге, где отметился пятью мячами и четырьмя голевыми передачами. Кроме того, Осман принял участие в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов, в которых забил два гола и отдал два ассиста. Рыночная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 7,5 млн.