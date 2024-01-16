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Ари: Галицкий столько сделал для «Краснодара» — пришло время стать чемпионом

Ари: Галицкий столько сделал для «Краснодара» — пришло время стать чемпионом
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Бывший нападающий «Краснодара» Ари высказался о нынешнем положении «быков» в Российской Премьер-Лиге, а также похвалил работу президента клуба Сергея Галицкого.

«Очень рад за «Краснодар». И очень рад за одного конкретного человека. Конечно, было много ребят, с которыми мы играли вместе. Но я очень рад за Галицкого. Моё ему уважение! Какую он сделал базу, академию, сколько он инвестировал в клуб. Пришло время стать чемпионом! Сергей Галицкий заслужил это больше всех», — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после завершения первой части нынешнего сезона чемпионата «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков после 18 туров.

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