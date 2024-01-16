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Защитник «Тоттенхэма» Регилон переходит в «Брентфорд» — Романо

Защитник «Тоттенхэма» Регилон переходит в «Брентфорд» — Романо
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Левый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон в ближайшее время будет представлен в качестве игрока «Брентфорда». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, игрок обороны перейдёт в «Брентфорд» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Соглашение не будет предусматривать опцию выкупа. Испанец пройдёт медицинское обследование для перехода в новый клуб в среду, 17 января.

В нынешнем сезоне Регилон выступал за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Соглашение клубов было досрочно расторгнуто в начале января. Защитник принял участие в 12 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Контракт игрока с «Тоттенхэмом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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