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Экс-игрок «Барселоны» Халилович рассказал о предложении из Саудовской Аравии

Экс-игрок «Барселоны» Халилович рассказал о предложении из Саудовской Аравии
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Бывший полузащитник «Барселоны» Ален Халилович, ныне выступающий за нидерландскую «Фортуну», рассказал, что летом 2023 года отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии.

«Они хотели дать мне много денег, но я сказал «нет», потому что я всё ещё думаю, что, если я буду здоров, я смогу добиться чего-то большого. Вот почему я решил приехать сюда и начать заново», — приводит слова Халиловича Marca.

В нынешнем сезоне 27-летний Халилович принял участие в 19 матчах «Фортуны» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. За свою карьеру Ален также успел поиграть за загребское «Динамо», «Барселону», «Спортинг Хихон», «Гамбург», «Лас-Пальмас», «Милан», «Стандард», «Херенвен», «Бирмингем», «Рединг» и «Риеку».

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