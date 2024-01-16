Экс-игрок «Барселоны» Халилович рассказал о предложении из Саудовской Аравии

Бывший полузащитник «Барселоны» Ален Халилович, ныне выступающий за нидерландскую «Фортуну», рассказал, что летом 2023 года отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии.

«Они хотели дать мне много денег, но я сказал «нет», потому что я всё ещё думаю, что, если я буду здоров, я смогу добиться чего-то большого. Вот почему я решил приехать сюда и начать заново», — приводит слова Халиловича Marca.

В нынешнем сезоне 27-летний Халилович принял участие в 19 матчах «Фортуны» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. За свою карьеру Ален также успел поиграть за загребское «Динамо», «Барселону», «Спортинг Хихон», «Гамбург», «Лас-Пальмас», «Милан», «Стандард», «Херенвен», «Бирмингем», «Рединг» и «Риеку».