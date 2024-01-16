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«К чёрту, я уезжаю отсюда». Ален Халилович рассказал об уходе из «Барселоны»

«К чёрту, я уезжаю отсюда». Ален Халилович рассказал об уходе из «Барселоны»
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Бывший полузащитник «Барселоны» Ален Халилович, ныне выступающий за нидерландскую «Фортуну», поделился воспоминаниями об уходе из каталонского клуба.

«Первые два года в «Барсе» были идеальными, но я надеялся, что на третий год получу шанс в первой команде. Потом я понял, что Луис Энрике не видит меня там. Я должен был остаться ещё на год, потому что у меня всё получалось. Но «Барса» решила, что я должен снова уйти в аренду, и я был немного разочарован всем этим. Я не хотел снова уезжать, поэтому сказал: «К чёрту, я уезжаю отсюда».

Когда ты молод, то думаешь, что у тебя нет времени, а мне нужно было опередить Иньесту и Хави. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что нужно было просто набраться терпения», — приводит слова Халиловича Marca.

Напомним, Халилович стал игроком «Барселоны» в 2014 году. На тот момент хорвату было 16 лет. Всего за основной состав каталонского клуба Ален провёл один матч. За вторую команду сине-гранатовых футболист сыграл 29 игр, в которых забил четыре мяча и отдал один ассист. Летом 2016 года Халилович был продан немецкому «Гамбургу».

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