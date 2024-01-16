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Фассон покинет расположение «Локомотива» из-за вызова в сборную Бразилии U23

Фассон покинет расположение «Локомотива» из-за вызова в сборную Бразилии U23
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Защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии до 23-х лет для подготовки к матчам Предолимпийского турнира КОНМЕБОЛ-2024, который пройдёт в Венесуэле, сообщает официальный сайт железнодорожников. Отметим, что для Лукаса это первый вызов в бразильскую сборную этой возрастной категории.

Сбор бразильской национальной команды пройдёт с 15 января по 11 февраля. Защитник в ближайшее время покинет расположение московской команды.

22-летний Лукас Фассон выступает за «Локомотив» с июня 2022 года, куда перешёл из бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Контрактное соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Фассон принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн.

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