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Игрок «Локомотива» Морозов: работа тяжело даётся, первые 5 дней на сборах — самые трудные

Игрок «Локомотива» Морозов: работа тяжело даётся, первые 5 дней на сборах — самые трудные
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Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов поделился впечатлениями от первых дней учебно-тренировочных сборов, а также рассказал о тренировках в отпуске.

«Насколько тяжело даётся работа? На самом деле очень тяжело даётся, потому первые пять дней на сборах — самые трудные. Постоянно бег по утрам, вечером ещё одна тренировка. Поэтому пока тяжело даётся. Не могу сказать, что я уже втянулся, но достаточно неплохо себя чувствую.

Занимался ли дополнительно в отпуске? Занимался, конечно. Нам дали программу. Своё состояние оцениваю удовлетворительно. Всё равно бежится тяжело, но достаточно терпимо. Я всё добегаю, поэтому нормально», — приводит слова Морозова пресс-служба клуба.

Напомним, «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», имеющий в своём активе 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.

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