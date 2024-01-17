«Ювентус» разгромил «Сассуоло» в матче Серии А

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Сассуоло». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Ювентус» не оставил шансов своему сопернику — 3:0.

«Ювентусу» удалось открыть счёт уже на 15-й минуте. Голом отметился нападающий Душан Влахович. За восемь минут до конца первого тайма сербскому форварду удалось оформить дубль. Точку в матче на 89-й минуте поставил вингер туринцев Федерико Кьеза.

Предыдущая встреча сегодняшних соперников состоялась в конце сентября в рамках первого круга чемпионата Италии. Тогда «Ювентус» на выезде уступил «Сассуоло» со счётом 2:4. После этого матча туринцы не потерпели ни одного поражения во всех турнирах.

На данный момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 49 очков после 20 туров. Отставание туринцев от лидирующего «Интера» — два балла. «Сассуоло», в свою очередь, располагается на 14-й строчке, имея в активе 19 очков.