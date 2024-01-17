Карим Бензема подал в суд на главу МВД Франции

Хьюг Вижье, адвокат нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема, сообщил, что сторона футболиста подала в суд на министар внутренних дел Франции Жеральда Дарманена. Ранее Дарманен обвинил Бензема в связях с террористической организацией.

«Вот так мы обрекаем людей на всеобщее поношение. Из-за этого также возникают серьёзные последствия для их семей. Мы сеем раскол во Франции, но у нас есть много людей, которые не понимают подобных высказываний.

Некоторые хотят изгнать Бензема, а другие чувствуют себя изгоями из-за того, что о нём говорят. Это полная противоположность тому, ради чего должен работать человек, называющий себя политиком», – приводит слова Вижье RTL France.

Карим Бензема перешёл в саудовский «Аль-Иттихад» летом 2023 года на правах свободного агента. В текущем сезоне футболист провёл за «Аль-Иттихад» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость форварда, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Циклон, из-за которого Бензема не может вылететь на сборы: