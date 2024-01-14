Бензема снова влип в скандал. Видимо, в Саудовской Аравии он наигрался

У Карима Бензема проблемы: француза исключили из состава на предсезонный сбор «Аль-Иттихада», потому что он пропустил несколько тренировок. Об этом сообщили сразу три источника: Marca, TyC Sports и Николо Скира. Новый главный тренер саудовского клуба Марсело Гальярдо явно не оценил, что Бензема не прибыл в команду к назначенному времени из отпуска, поэтому решил действовать жёстко.

Окружение футболиста, впрочем, утверждает, что Карим застрял на Маврикии, где отдыхал с первой женой: якобы он не смог улететь с острова из-за циклона – последние дни там бушует тропический шторм Белал. Однако Marca сообщает, что Бензема попал в чёрный список Гальярдо, потому что он и ранее пропускал тренировки – француз не явился на три занятия в конце 2023-го, а сразу укатил в отпуск.

Карим Бензема Фото: Getty Images

В Саудовской Аравии всё больше и больше говорят о том, что Бензема не оправдывает ожиданий. Болельщики даже дали ему новое прозвище – Бен-Хазима, которое переводится как «сын поражения». Критика особенно усилилась после матча с «Аль-Насром», в котором «Аль-Иттихад» потерпел поражение со счётом 2:5 – Бензема запомнился лишь голевой передачей, а вот Криштиану Роналду и Садио Мане оформили по дублю. После этой игры возмущённые фанаты рванулись с комментариями, полными критики, в «Инстаграм»* – Бензема такого наплыва не выдержал, психанул и удалил аккаунт с 76 млн подписчиков.

Журналисты саудовских изданий тоже не осыпают француза лестными словами: пишут, что он не старается, а как будто просто развлекается, а ещё вспоминают Роналду, который приехал и выдавал на поле профессионализм. Статистика Бензема в расчёт не берётся (15+6 в 24 матчах) – этого явно мало тем, кто ждал от нападающего чудес. А вот с ними у «Аль-Иттихада» не очень: команда занимает седьмое место, отставая от лидера «Аль-Хиляля» на 25 очков.

Происходящее весьма странно – то ли Бензема думает, что ему, учитывая его звёздный статус, можно всё, то ли он хочет покинуть Саудовскую Аравию, выбесив там просто всех. Хотя ещё в ноябре нападающий называл страну своим вторым домом и рассыпался в комплиментах.

Карим Бензема нападающий «Аль-Иттихада» «Я очень рад быть в Саудовской Аравии среди этого великого народа, который любит спорт. Я приехал в Саудовскую Аравию не только для того, чтобы играть в футбол, но и для развития огромного спортивного проекта. Сначала я был удивлён такой большой любовью и тёплым приёмом со стороны фанатов «Аль-Иттихада». Они не только любящие, но и страстные люди, они вселяют в нас энтузиазм. Мы делаем всё возможное для того, чтобы они были счастливы. Саудовская Аравия — мой второй дом, здесь живут замечательные люди, обожающие футбол».

Но это не первая конфликтная ситуация для француза в Саудовской Аравии: уже бывший главный тренер «Аль-Иттихада» Нуну Эшпириту Санту обвинил Бензема в лени, а через сутки был отправлен в отставку. Как писал AS, Нуну сказал следующее: «Ты – лидер команды, пример для игроков и самый главный спортсмен. Ты должен проявлять инициативу и быть примером для всех игроков». О том, что между Бензема и тренером есть напряжение, писали ещё прошлым летом: якобы Нуну вообще не хотел, чтобы француза брали в команду, потому что тот не соответствует его тактическому стилю. Карим же думал, что его сразу сделают капитаном команды, чего не произошло. Он злился на главного тренера и даже говорил, что португалец ведёт себя непрофессионально. Всё в итоге закончилось победой Бензема: Нуну уволили, а Карим получил капитанскую повязку.

Теперь же его будущее в саудовском клубе под большим вопросом. Новый тренер явно не намерен терпеть выходки звёздного француза, да и в руководстве клуба витают не самые радостные настроения в его отношении. По слухам, Бензема готовы забрать сразу несколько европейских клубов: как сообщал Todofichajes, форвард может вернуться в «Лион», Foot Mercato писал, что «ПСЖ» рассматривает вариант с арендой, а ещё есть сплетни про интерес со стороны «Манчестер Юнайтед».

В общем, в ближайшее время будет интересно – для чемпионата Саудовской Аравии потеря Бензема будет имиджевым ударом, так как он был одним из самых громких подписаний прошлого лета. Сам же француз вряд ли сильно пожалеет, если его дороги с «Аль-Иттихадом» разойдутся уже этой зимой, – судя по его самоотдаче в матчах, он не сильно держится за этот контракт.

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