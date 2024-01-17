Кубок Азии, 17 января: расписание игрового дня

Сегодня, 17 января, в Кубке Азии состоятся два матча. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.

17 января, расписание игрового дня Кубка Азии.

Группа А (время — московское):

14:30. Ливан — Китай;

17:30. Таджикистан — Катар.

В турнирной таблице группы А лидирует сборная Катара. Команда набрала три очка. Китай и Таджикистан заработали по одному очку. Четвёрку замыкает команда Ливана (0).

Напомним, Кубок Азии проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля. В турнире принимают участие 24 национальные команды. Действующим победителем является сборная Катара (2019). Наибольшее количество побед в Кубке Азии на счету сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.