Кубок Азии, 17 января: расписание игрового дня

Сегодня, 17 января, в Кубке Азии состоятся два матча. Предлагаем вашему вниманию полное расписание игрового дня.
17 января, расписание игрового дня Кубка Азии.
Группа А (время — московское):
14:30. Ливан — Китай;
17:30. Таджикистан — Катар.
В турнирной таблице группы А лидирует сборная Катара. Команда набрала три очка. Китай и Таджикистан заработали по одному очку. Четвёрку замыкает команда Ливана (0).
Напомним, Кубок Азии проходит в Катаре с 12 января по 10 февраля. В турнире принимают участие 24 национальные команды. Действующим победителем является сборная Катара (2019). Наибольшее количество побед в Кубке Азии на счету сборной Японии. Футболисты из этой страны четыре раза становились обладателями трофея.