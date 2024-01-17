Милнер: Клопп изменился со временем, пока работает в «Ливерпуле»

Бывший полузащитник «Ливерпуля», а ныне футболист «Брайтона» Джеймс Милнер высказался о наставнике мерсисайдцев Юргене Клоппе.

«В начале, когда Юрген только встал у руля «Ливерпуля», он определённо был более агрессивен. К его чести, со временем он изменился и стал мягче, но всё равно остался тем Юргеном Клоппом, которого все знают. Думаю, когда он пришёл в «Ливерпуль», у него было другое мнение об английских игроках, но через какое-то время оно изменилось», — приводит слова Милнера издание Mirror.

Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» осенью 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли английскую Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира. Джеймс Милнер провёл в «Ливерпуле» восемь лет, прошлым летом хавбек присоединился к «Брайтону» на правах свободного агента.