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Милнер: Клопп изменился со временем, пока работает в «Ливерпуле»

Милнер: Клопп изменился со временем, пока работает в «Ливерпуле»
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Бывший полузащитник «Ливерпуля», а ныне футболист «Брайтона» Джеймс Милнер высказался о наставнике мерсисайдцев Юргене Клоппе.

«В начале, когда Юрген только встал у руля «Ливерпуля», он определённо был более агрессивен. К его чести, со временем он изменился и стал мягче, но всё равно остался тем Юргеном Клоппом, которого все знают. Думаю, когда он пришёл в «Ливерпуль», у него было другое мнение об английских игроках, но через какое-то время оно изменилось», — приводит слова Милнера издание Mirror.

Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» осенью 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли английскую Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира. Джеймс Милнер провёл в «Ливерпуле» восемь лет, прошлым летом хавбек присоединился к «Брайтону» на правах свободного агента.

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