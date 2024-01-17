«Хочу выиграть всё». Килиан Мбаппе — о возможном участии в Олимпиаде-2024

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о возможном участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Я достиг точки в своей жизни и карьере, когда больше не хочу форсировать события. Если бы мне позволили это сделать, я бы поехал с большим удовольствием, но если это невозможно, я пойму.

Для любого спортсмена Олимпийские игры занимают особое место, и я уже хотел поехать в Токио, потому что хочу выиграть всё и вписать своё имя в историю сборной Франции как имя игрока, который имел значение», — приводит слова Мбаппе GQ.

Со сборной Франции 25-летний Килиан Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году, а также победителем Лиги наций УЕФА в сезоне-2020/2021. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2022 года, на котором французы стали вторыми.