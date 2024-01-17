Экс-игрок российской молодёжки: переход в чемпионат Индии не стал для меня экзотикой

Бывший игрок российских молодёжных команд Евгений Козлов рассказал о своём отношении к игре в «экзотических чемпионатах». Не так давно полузащитник перешёл в «Мохаммедан» из чемпионата Индии.

«С 2015 года я не играю в России. Для меня нет понятия «экзотический чемпионат». Я во многих странах и во многих клубах играл. Не было такого, что я воспринял предложение из Индии как экзотику. Был наслышан о местном чемпионате, много было знакомых людей, с которыми можно было пообщаться. Не было ощущения, что перебираюсь непонятно куда.

В Индии активно интересуются и любят футбол. Когда было объявлено о моём переходе в «Мохаммедан», увидел много позитивных сообщений от болельщиков. Приятно было это услышать. Не во многих клубах, где я играл, видел такую любовь и такое ожидание меня в команде. Город, где базируется мой новый клуб, — культурная столица Индии и один из самых больших городов страны», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.