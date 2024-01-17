Экс-игрок российской молодёжки Козлов рассказал, как оказался во второй лиге Индии

Бывший игрок российских молодёжных команд Евгений Козлов рассказал, как оказался во второй лиге Индии.

«Закончился чемпионат Казахстана, мы ушли в отпуск. Находился в Астане вместе с женой и ожидал вариантов продолжения своей карьеры. Сезон в Казахстане получился у меня достаточно хороший. Надеялся, что пойду на повышение в плане лиги, команды, ведь хочется расти как игрок.

Поступило предложение продолжить карьеру в Индии, в футбольном клубе «Мохаммедан». Это было для меня очень интересно, интересный чемпионат. Во мне был заинтересован главный тренер команды Андрей Алексеевич Чернышов — именитый в прошлом игрок и известный тренер. Очень хотелось поработать с ним и в целом позитивно воспринял данное предложение. Были и другие варианты, но именно «Мохаммедан» во главе с Чернышовым для меня оказался в приоритете», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Козлов успел сыграть по два матча за молодёжные команды России до 18 и 19 лет, где голевыми действиями не отметился. Евгений также принял участие в шести играх за национальную команду России до 21 года, в которых забил один мяч.