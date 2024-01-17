Мбаппе: задача сборной Франции на Евро-2024 — выиграть турнир

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался об амбициях своей команды на предстоящем чемпионате Европы по футболу, который пройдёт этим летом в Германии.

«Франция – одна из самых ожидаемых команд на Евро. Все игроки команды хорошо готовы и уверены в себе. Наша цель – стать чемпионами Европы.

Да, несколько важных футболистов, такие как Льорис и Варан, закончили карьеру в сборной, но, несмотря на это, в целом команда никак не пострадала. Это говорит о нашей сплочённости и умении адаптироваться», — приводит слова Мбаппе GQ Sports.

Напомним, сборная Франции поборется за путёвку в плей-офф Евро-2024 в группе D. В квартете с «трёхцветными» будут выступать команды Нидерландов и Австрии, а также победитель стыковых матчей Пути А. На прошлом чемпионате Европы французы смогли добраться только до 1/8 финала, где в серии пенальти уступили сборной Швейцарии.