Давиде Анчелотти готов возглавить клуб из Испании, Англии и Италии

Давиде Анчелотти, который является сыном и помощником главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, готов возглавить клуб из Испании, Англии и Италии, сообщает журналист Рамон Альварес де Мун в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Давиде получил несколько предложений от саудовских клубов, которые отклонил. При этом Анчелотти готов покинуть «сливочных», если получит интересное предложение от команд из Испании, Англии и Италии. Также 34-летний специалист готов покинуть пост помощника, чтобы начать свою карьеру в качестве главного тренера.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Давиде начал свою карьеру в качестве тренера по физподготовке в «ПСЖ» и «Реале». Затем был помощником Карло в «Баварии», «Наполи» и «Эвертоне».