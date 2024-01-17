Карло Анчелотти назвал самого сильного футболиста, с которым ему приходилось работать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал бывшего французского полузащитника Зинедина Зидана лучшим игроком среди тех, с кем ему когда-либо приходилось работать.

«Зидан — сильнейший игрок, с которым я когда-либо работал. То, что он делал на тренировках, невероятно, я такого никогда не видел», — приводит слова Анчелотти ITASportPress.

Карло Анчелотти возглавил мадридский клуб во второй раз в своей карьере в 2021 году. Ранее итальянский специалист работал со «сливочными» с 2013 по 2015 год. Под его руководством «сливочные» становились чемпионами Испании, дважды выигрывали Кубок страны, а также Лигу чемпионов. Кроме того, с Карло Анчелотти «Реал» два раза выигрывал клубный чемпионат мира по футболу.

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Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти: