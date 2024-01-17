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Рибалта, который мог оказаться в «Спартаке», станет спортивным директором «Бетиса»

Рибалта, который мог оказаться в «Спартаке», станет спортивным директором «Бетиса»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, который мог оказаться в «Спартаке», станет спортивным директором испанского «Бетиса». На этом посту он заменит Рамона Планса, сообщает La Filigrana.

Испанский функционер работал в «Зените» с июля 2018 года по апрель 2021 года, его следующим клубом после прекращения сотрудничества с сине-бело-голубыми стал французский «Марсель».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В декабре 2023 года Хавьер был одним из двух основных кандидатов на должность спортивного директора московского «Спартака», которую в итоге занял португалец Томаш Амарал. По информации СМИ, на встрече с руководством красно-белых Рибалта заявил о необходимости увольнения главного тренера Гильермо Абаскаля.

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