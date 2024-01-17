Кононов: хотелось, чтобы мы в «Торпедо» сформировали собственный стиль, но нужно время

Новоиспеченный главный тренер столичного «Торпедо» Олег Кононов хочет, чтобы у его новой команды был собственный игровой стиль. Но, по мнению специалиста, чтобы добиться этого, нужно время.

«Мне бы хотелось, чтобы мы сформировали свой собственный стиль с теми футболистами, которые находятся в нашем распоряжении, со своей моделью игры. Мне как тренеру, который проповедует интересный, зрелищный футбол, хотелось бы это сделать, но на это нужно время», – сказал Олег Кононов в интервью пресс-службе московского «Торпедо».

Напомним, вчера, 16 января, стало известно, что Артём Горлов покинул должность главного тренера московского «Торпедо». Сегодня было объявлено о назначении Олега Кононова на пост рулевого автозаводцев. Стороны заключили трудовое соглашение, которое будет действовать два с половиной года.

Ранее бывший футболист «Торпедо» Вадим Никонов отреагировал на новость о том, что Олег Кононов стал главным тренером москвичей.