Экс-игрок «Торпедо» Никонов: Кононов — достойный специалист для клуба, желаю ему успехов

Бывший футболист московского «Торпедо» Вадим Никонов отреагировал на новость о том, что Олег Кононов стал главным тренером автозаводцев. Никонов считает, что Кононов — достойный специалист.

«Кононов — достойный тренер. Олег работал в «Спартаке», «Краснодаре». Я могу пожелать ему только успехов. Каких именно, покажет время. Я надеюсь только на лучшее, всё-таки специалист он сильный», — сказал Никонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, сегодня, 17 января, стало известно, что Олег Кононов возглавил московское «Торпедо». Стороны заключили контракт на два с половиной года. На посту рулевого в стане автозаводцев Кононов сменил Артёма Горлова.

После 20 туров Первой лиги «Торпедо» имеет на своём счету 27 очков. Москвичи занимают восьмую строчку в турнирной таблице.