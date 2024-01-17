«Реал» начал подготовку к трансферу Холанда – Cadena Ser

Мадридский «Реал» планирует подписать нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Cadena Ser.

По сведениям источника, мадридский клуб уже начал подготовку к трансферу Холанда в будущем. Отмечается, что в действующем контракте норвежца с «горожанами» есть пункт, согласно которому прописанные в нём отступные становятся с каждым сезоном меньше. Испанский клуб надеется, что это позволит им договориться с «Манчестер Сити» о переходе Эрлинга за фиксированную сумму, которая не будет зависеть от курса фунта стерлингов. В Мадриде верят, что трансфер возможен ещё и из-за наличия доверительных отношений с окружением форварда из Норвегии.

Напомним, Эрлинг Холанд имеет действующее трудовое соглашение с «Манчестер Сити» до июня 2027 года. За клуб из чемпионата Англии норвежский игрок выступает с 2022 года. Его трансферная стоимость, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 180 млн.

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