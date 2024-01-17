«Тоттенхэм» отдал Регилона в аренду «Брентфорду»

Левый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон перешёл в «Брентфорд» на правах шестимесячной аренды. Об этом сообщает пресс-служба «пчёл».

Регилон проведёт остаток сезона в «Брентфорде» Фото: brentfordfc.com

Арендное соглашение не будет предусматривать опцию выкупа 27-летнего игрока обороны. В конце мая испанский футболист вернётся в расположение «Тоттенхэма».

В первой половине нынешнего сезона Регилон выступал за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Соглашение клубов было досрочно расторгнуто в начале января. Защитник принял участие в 12 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Контракт игрока с «Тоттенхэмом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.