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«Манчестер Юнайтед» может приобрести одноклубника Захаряна за € 60 млн

«Манчестер Юнайтед» может приобрести одноклубника Захаряна за € 60 млн
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Полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По сведениям источника, в услугах футболиста сборной Испании заинтересован «Манчестер Юнайтед». В руководстве манкунианцев полагают, что Оярсабаль усилит атаку команды. Отмечается, что английский клуб может активировать опцию выкупа Микеля из сан-себастьянской команды за € 60 млн.

В нынешнем сезоне Микель Оярсабаль принял участие в общей сложности в 26 матчах во всех официальных турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 10 забитых мячей и одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение вингера с «Реалом Сосьедад» рассчитано до июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста сборной Испании в € 50 млн.

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