Онана прокомментировал позднее прибытие на Кубок Африки

Камерунский вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана рассказал о позднем приезде на Кубок Африки.

«Выбирать между клубом и сборной – как выбирать между отцом и матерью, но сборная для меня на первом месте, поэтому я здесь.

Пусть люди продолжают критиковать меня. Я привык к этому. Я делаю то, что хорошо для моей страны», – приводит слова Онаны ESPN.

Напомним, вратарь сборной Камеруна задержался в «Манчестер Юнайтед», чтобы сыграть с «Тоттенхэмом» 14 января, а затем преодолел более 5 тысяч миль на частном самолёте, чтобы успеть к игре с Гвинеей 15 января.

Вылет самолёта в Ямусукро задерживался из-за тумана, поэтому Андре преодолел остаток пути на машине и прибыл на стадион за три часа до начала игры, но не был включён в итоговую заявку на матч.

В текущем сезоне Онана провёл во всех турнирах за клуб и сборную 33 матча, из которых 11 на ноль, и пропустил 48 мячей.

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