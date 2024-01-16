«Зачем я здесь?» Онана был взбешён из-за своего отсутствия в заявке на матч КАН с Гвинеей

Вратарь сборной Камеруна и «Манчестер Юнайтед» Андре Онана был в ярости из-за решения тренерского штаба камерунской национальной команды не включать его в заявку на игру 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций с Гвинеей (1:1). Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Онана был взбешён тем фактом, что он вылетел на матч своей сборной сразу после игры «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом» в АПЛ (2:2), долго добирался до стадиона, но в конечном итоге не смог принять участия в матче с Гвинеей.

Подчёркивается, что Онана успокаивал бывший футболист сборной Сенегала Эль Хаджи Диуф, которому камерунский вратарь говорил: «Если меня не собирались использовать и включать в состав, тогда зачем я прилетел сюда на частном самолете?»

Напомним, сначала Онана долетел на частном самолёте до Абиджана, затем несколько километров ехал до Ямусукро, где проходил матч.