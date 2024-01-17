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Айван Тони: хочу играть за топ-клубы и бороться за титулы

Айван Тони: хочу играть за топ-клубы и бороться за титулы
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Нападающий «Брентфорда» Айван Тони высказался о готовности перейти в один из европейских топ-клубов.

«Очевидно, что я хочу играть за топ-клуб и бороться за титулы. Если какая-то команда заплатит за меня необходимую сумму, то почему бы не состояться трансферу? В любом случае я всегда буду готов к новому вызову, будь он уже в январе или в другое время. Однако на данный момент я сосредоточен на игре за «Брентфорд», — приводит слова Тони Sky Sports.

Напомним, в мае прошлого года Тони был отстранён от футбола на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истёк во вторник, 16 января.

В прошлом сезоне Тони провёл 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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