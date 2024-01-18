Футбольный клуб «Ахмат» объявил о переходе бразильского защитника Лукаса Ловата, который ранее выступал за братиславский «Слован».

С «Ахматом» 27-летний футболист заключил контракт до конца сезона-2026/2027. Ловат — воспитанник клуба «Аваи». 30 августа 2015 года в матче с«Интернасьоналем» футболист дебютировал в бразильской Серии A. За «Слован» игрок выступал с января 2020 года.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского защитника в € 600 тыс. «Ахмат» после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В следующем матче внутреннего первенства грозненцы сыграют с «Уралом» на домашней арене.