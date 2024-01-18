«Ахмат» подпишет Ловата, который ранее мог перейти в ЦСКА

Бразильский защитник братиславского «Слована» Лукас Ловат продолжит карьеру в чемпионате России. Об этом сообщает Futbalove Zakulisie.

По информации источника, 27-летний бразилец перейдёт в «Ахмат».

Ранее в СМИ сообщалось, что московский «ЦСКА» ведёт переговоры с братиславским «Слованом» о переходе бразильского левого защитника, однако игрок не покинул Словакию летом.

В этом сезоне Ловат сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи. Действующий контракт игрока рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 600 тысяч евро.

На данный момент «Ахмат» с 23 очками находится в зоне стыковых матчей, занимая 13 место в таблице Российской Премьер-Лиги. От идущего на 12-м «Урала» команда из Грозного отстаёт на 5 очков.