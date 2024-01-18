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Тренер «Брентфорда» Франк — о Регилоне: он идеально нам подходит, классный левый защитник

Тренер «Брентфорда» Франк — о Регилоне: он идеально нам подходит, классный левый защитник
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Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал переход защитника Серхио Регилона на правах шестимесячной аренды.

«Мы некоторое время говорили о том, что нам нужен хороший левый защитник, и нам удалось заполучить очень хорошего левого защитника. Серхио идеально подходит нам. Проверенный игрок Премьер-лиги во всех аспектах. У него есть опыт, который нам необходим, чтобы дополнить команду. Он нужен нам, но я также думаю, что и мы нужны ему, чтобы показать Серхио, какой он хороший игрок», — приводит слова Франка официальный сайт «Брентфорда».

Напомним, о переходе защитника в «Брентфорд» на правах аренды стало известно вчера, 17 января. В конце мая испанский футболист вернётся в расположение «Тоттенхэма».

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